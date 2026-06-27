芝クッション値8.5＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前14.8％、4角15.0％ダートG前11.6％、4角12.2％※金曜午前10時。芝は前開催終了後、3〜4角の内柵沿いを中心に張り替えを実施。生育も順調で全体に良好だが、雨の影響がどこまで残るか。ダートはスピード決着に。