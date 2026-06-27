芝クッション値6.6＝軟らかめ※金曜午前9時20分含水率＝芝G前14.6％、4角16.0％ダートG前6.1％、4角6.9％※金曜午前9時20分。芝は3〜4角の内柵沿いに傷み。金曜午後の降雨で水分を含んでおり、どこまで回復するかは微妙。ダートは脚抜きが良くなれば前有利。