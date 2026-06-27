芝クッション値8.7＝標準※金曜午前8時30分含水率＝芝G前13.6％、4角13.0％ダートG前19.8％、4角19.4％※金曜午前8時30分。開幕初日で芝は全体的に良好。金曜に降った雨の影響で切れ味よりパワーが問われる。たっぷり水分を含み、脚抜きのいいダートは前が優勢。