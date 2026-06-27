巨人の竹丸が、27日のDeNA戦（横浜）にプロ初のスライド登板に挑む。キャッチボールなどで調整し「初めてなので、いい形で入れたらいいなと思います」と見据えた。サッカーW杯の日本戦があった朝は睡眠を優先して試合は見なかった。決勝トーナメント1回戦のブラジル戦も深夜のためテレビ観戦は断念。「サッカー大国なんで勝ってほしい」とエールを送った。また、前日に支配下選手登録された笹原が合流し、「与えられたところ