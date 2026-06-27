5月17日の前走ヴィクトリアマイルを制した後、フランスのジャックルマロワ賞（8月16日、ドーヴィル）に登録したエンブロイダリー（牝4＝森一）は同レースを見送り、秋に備える。26日、シルクホースクラブが発表した。昨年の桜花賞、秋華賞を合わせ、G1を3勝。前走後は福島県のノーザンファーム天栄で調整を進めている。