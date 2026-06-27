DeNAは今月加入の新助っ人エンカーナシオンが、30日の広島戦（ハードオフ新潟）でデビューする可能性が出てきた。24日のヤクルトとの2軍戦で2安打するなど調整は順調。30日は新潟出身の南場智子オーナーが観戦に訪れる予定で、相川監督は「（昇格は）見えてきているし、考えてもいる。可能性は十分あります」と示唆した。雨天中止は今季4度目。未消化がシーズン終盤に回れば、新助っ人ビド、故障離脱中のデュプランティエら