見送りにきた町民にあいさつする小野澤町長＝２６日、愛川町役場愛川町の小野澤豊町長（７３）の退任式が２６日、町役場で行われた。３期１２年の町政のかじ取りを担った小野澤町長は「皆さんに大きな力を貸していただき、掲げた公約などを進めることができた。心から感謝を申し上げる」と出席した職員ら約１５０人に謝意を示した。 小野澤町長は「不透明で厳しい時代が続くが、町役場の仲間として和をもって困難を乗り越え、