気象台は、27日午前5時22分に、レベル３大雨警報を横須賀市に発表しました。東部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■横浜市北部●レベル２大雨注意報■横浜市南部●レベル３大雨警報■川崎市●レベル２大雨注意報■相模原市西部●レベル２大雨注意報■相模原市東部●レベル２大雨注意報■横須賀市●レベル３大雨警報【発表】■平塚市●レベル２大雨注意報■鎌倉市●レベル２大雨注意報