日本野球機構（NPB）は26日、若手有望株が集う「ナミックスフレッシュオールスターゲーム2026」（7月27日、ハードオフ新潟）の出場42選手を発表した。阪神からは、茨木秀俊投手（22）、ドラフト2位・谷端将伍内野手（22）、同3位・岡城快生外野手（23）の3人が選出され、平田勝男2軍監督（66）がコーチを務める。新潟・帝京長岡出身の茨木は、県にゆかりがある選手として登板が期待される。谷端は「守備は肩の強さ、打撃はパ