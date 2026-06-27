8試合連続無失点中で、リーグ戦再開から勝ちパターンにも加わった阪神・工藤が、3日間の雨休養で「リフレッシュができたと思う。これからもいい投球を継続して、ゼロ（無失点）で終われるように頑張りたい」と気持ちを高めた。マツダスタジアム室内での練習では岩崎とのコンビでけん制やクイックも再確認。「一緒に動いてみて、気づく点はもちろんある。中身は言えないけど」と先輩の経験と技術を吸収していた。