楽天の前田健が3919日ぶりのNPB勝利から一夜明け、本拠で先発陣の練習に参加した。「喜びと安堵（あんど）、半分半分。まだ1勝。今日から次の登板に向けて準備しないといけない」。練習前にはサッカーW杯の日本―スウェーデン戦を視聴。「野球も昔はアメリカ、ドミニカに勝てないと言われていた中で、WBCで世界一になった。世界で一番になることは子供たちにとっても大事なこと」と日の丸を背負う日本代表にエールを送った。