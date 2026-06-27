阪神・今朝丸は登板機会が巡ってくれば、小園先輩の胸を借りる決意を示した。「対戦することがあれば、自分のボールをしっかり投げたい」。兵庫・報徳学園の6学年後輩。雨天中止のこの日は対面できず、「あした（27日）会えれば、あいさつをしたい」と語った。19日に昇格し、「ロングリリーフ要員」として1軍に同行。「1軍の選手は一人一人の目的意識が高い」と刺激を受けながら、初登板の機会を待っている。