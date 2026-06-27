▼桐敷が抹消（中継ぎ投手の中でベンチから外れる選手が出る）上がりが発生している状態なので。それから、7月に9連戦がある。今は元気な投手がそれなりにいるので、その間に登板間隔が空くので（2軍戦で）備えたい、と。