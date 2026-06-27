阪神・佐藤輝はルーキーイヤーの21年以来となる3試合連続中止にも泰然自若を貫き「いつも通り、しっかり準備してやるだけ」と語った。この日の練習では、丸くて平べったいグラブを使用し、田中コーチとゴロ捕球やハンドリングの基礎練習を反復。さらなる守備力向上に余念がない。9月以降の過密日程も気になるところだが「プラスに捉えてやっていく」と頼もしかった。