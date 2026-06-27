阪神は26日、22日に出場選手登録を外れた伏見寅威捕手（36）について、「腰部のコンディショニング不良」と発表した。当面、ファームで調整をする。藤川監督は「そのあたりは言えない。（シーズンまっただ中の）こんな時期ですから、選手のコンディションに関しては（言えない）。万全ではないから抹消しているところ」と言及を避けた。最短登録となる7月2日の昇格は難しいとみられる。移籍1年目の今季は、第2捕手として30試合