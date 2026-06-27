俳優の風間俊介（43）が26日に放送された日本テレビ系「沸騰ワード10」（後7・00）に出演。超人気歌手から顔が「似ている」と言われたことを明かした。今回は「航空業界SP」と題して、風間の旅に密着。その2日目には、番組開始11年目にしてMCのバナナマン・設楽統が初めてロケに緊急参戦し、2人での「シンガポール弾丸旅」が実現した。目的地であるシンガポールに到着した2人は、現地の朝食の定番「カヤトースト」の名店へ。