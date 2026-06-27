阪神・中野は28日に30歳の誕生日を迎える。20代ラストデーとして、27日の広島戦に臨む内野の要は「いい意味でも大人になっているというのは感じる。30歳になってケガをしないようにやっていく」と気を引き締めた。ルーキーだった21年以来の3試合連続中止には「（試合への）入り方がふわっといきがちなので（27日の）1打席目は大事にしたい」と言葉に力を込めた。