「ＤｅＮＡ（降雨中止）巨人」（２６日、横浜スタジアム）巨人のドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）がプロ初のスライド登板に臨む。２６日に先発予定も雨天中止を受けて、登板日が変更。この日は雨の中でキャッチボールを行うなど調整した。「雨の日はゼロじゃないけど、あんまりない」と経験は少ないが、「初めてなので、明日いい形で入れたらいい」と自然体で迎えたい。杉内投手チーフコーチも「いい経験になる。誰もが通る