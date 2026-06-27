「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）第２戦のチュニジア戦に続き３バックの中央で先発した日本代表ＤＦ板倉滉は、スウェーデンのＦＷヨケレスと激しく競り合うなど粘り強く対応していたが、太もも裏の違和感を訴え、前半３９分に退いた。森保監督は「少し筋肉の異常を訴えてきた。本人は大丈夫と言っていたが、念のため」と説明。板倉は「自分はチームのために戦いたいってい