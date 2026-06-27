俳優の梅沢富美男（75）が26日、東京・明治座で自身が主催する劇団の特別公演（27日から7月26日）の取材会に出席した。昭和歌謡グループのSHOW―WAとMATSURIも出演。ともに秋元康氏がプロデュースしており、梅沢は「35年前に（秋元氏が）曲を書いてくれたんですがほとんど売れなかった」とジョーク。「僕と共演するとみんなスターになる。秋元くんがやっているなら売れます。俺だけだから売れなかったの」と2組にエールを送っ