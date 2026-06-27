お笑いコンビ「空気階段」が26日、都内で全国ツアー「●●●」（まるまるまる、30日初日）に向けた取材会を行った。体重123キロから38キロの減量に成功し、その激やせぶりが話題になっていた鈴木もぐら（39）。「38キロって人間の減り方じゃない。競走馬の減り方」と苦笑いしつつ「何も考えずに階段を使っていたことに自分でも驚いた」と、身軽になったことでの影響を口にした。