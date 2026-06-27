アメリカのトランプ大統領は、アメリカのIT企業に「デジタルサービス税」を課す国の輸入品に対して、100%の関税を課すと表明しました。アメリカのトランプ大統領は26日、SNSに投稿し、「多くのヨーロッパの国がアメリカ企業に対してデジタルサービス税の導入を議論していて、一部は導入する段階に近づいている」と指摘。デジタルサービス税を課す国の輸入品に対し、「ただちに100%の関税を課す」と表明しました。この100%の関税に