オリックス・岸田監督が２６日、負傷離脱していた森友と渡部の１軍合流を明言した。「（２人とも）状態は大丈夫と聞いている。引き続き、上（１軍）で活躍してもらいたい」。リーグ戦再開後は２カード連続の負け越しで４位に後退した。２６日には杉本が抹消。２７日からの楽天２連戦は今季初めてほっともっと神戸で開催される。指揮官は「２人が空気を変える？そこに期待したい」と話した。