「ヤクルト（降雨中止）中日」（２６日、神宮球場）ブラジル出身のヤクルト・松元ヘッドコーチが、サッカーＷ杯ブラジル代表にエールを送った。同代表は決勝トーナメント１回戦で日本と対戦する。「ブラジルも状態は上がってきたし、日本も初戦からいい攻撃も守備もしている」と注目しながら「ブラジルを応援します。どっちが勝っても、その次のステージに行ける。楽しみですね」と笑みを浮かべていた。