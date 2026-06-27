「左手首の骨折」でリハビリ中の阪神・近本光司外野手（３１）が２６日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでリハビリを開始した５月１日以来、約２カ月ぶりに取材に応じた。すでに打撃練習も再開しており、この日は１時間強にわたって快音を響かせた。復活に向けて順調に段階を踏む不動のリードオフマン。７月中の１軍復帰も見えてきた。以下、近本との一問一答。◇◇−リハビリから２カ月が経過した現状は。