ロッテはソフトバンク戦は雨天中止となり、総合格闘技「RIZIN」で活躍するヒロヤ（28）の始球式も実施されなかった。大の格闘技ファンで、ヒロヤ本人とも交流のある山口は「年末応援に行って、逆のパターンがこうして来たけど、本当に残念」とがっかり。ただ、一緒にキャッチボールするなど親交を深める時間があり、憧れの格闘家からパワーをもらった様子だった。