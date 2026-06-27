「ＤｅＮＡ（降雨中止）巨人」（２６日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・相川監督が新外国人のエンカーナシオン（前ジャイアンツ）について、早ければ３０日の広島戦（新潟）から１軍に初合流する可能性を示唆した。現在２軍戦で５試合に出場し、１８打数４安打、打率・２２２ながら３試合連続安打中で２４日のヤクルト戦では２安打をマークしている。指揮官は「（１軍は）見えてきています。（３０日の合流は）いいところですね