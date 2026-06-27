ヤクルト戦が降雨中止となり、中日・井上監督は「昨日の試合で岡林を途中で代えたり、事情がある中で、ありがたい雨」と中止を歓迎した。25日のDeNA戦で、岡林が「ふくらはぎの張り」のため大事を取って途中交代。巻き返しには万全の切り込み隊長の存在は欠かせず、指揮官は「動きを見れば大体分かる」と改めて軽症を強調。「明日（27日）もまた試合をやれるか微妙だが、明日また岡林の動きを見て決めたい」と早い回復を願った