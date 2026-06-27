SixTONESのジェシー（30）が26日、都内で声優を務めたアニメ映画「新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！」初日舞台あいさつに出席した。ケロロの前に立ちはだかる天才兄弟のアルルとデルルの一人二役に挑戦。「メンバーも“凄いね”とおっしゃっていました。（松村）北斗は歌が好きで楽屋で結構盛り上がっていました」となぜか敬語交じりで報告。「いろいろな要素があって何度か見ないと追いつけない