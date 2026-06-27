「西武４−３日本ハム」（２６日、ベルーナードーム）サヨナラ負けのチームに光をもたらした。持ち前のパワーで、日本ハム・吉田が五回に一時は勝ち越しとなる２号左越えソロを放つと、七回にも３号左越えソロ。自身初の２打席連続本塁打と気を吐いた。「横尾コーチに、何がとは言えないですけど、１本目打つ前に（アドバイスを）言われて、信じて行って。打てなかったら横尾さんのせいでいいやってそのぐらいの気持ちで行き