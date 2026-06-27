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ＮＹ各市場５時台ダウ平均は５６ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式26日（NY時間16:00）（日本時間05:00） ダウ平均51864.16（-56.46-0.11%） ナスダック25297.62（-60.98-0.24%） CME日経平均先物69825（大証終比：+215+0.31%） 欧州株式26日終値 英FT100 10508.02（-21.87-0.21%） 独DAX 24671.22（-323.61-1.29%） 仏CAC40 8384.87（-46.74-0.55%）