＊卸売在庫（速報値）（5月）21:30 結果0.3% 予想0.3%前回0.6%（前月比) ＊米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（6月）23:00 結果49.5 予想50.0前回48.9（ミシガン大学消費者信頼感指数) 結果4.6% 予想4.6%前回4.6% （1年先のインフレ期待） 結果3.3% 予想3.3%前回3.4% （5-10年先のインフレ期待） ＊メキシコ貿易収支（5月）21:00 結果22.592億ドル 予想48.0億ドル