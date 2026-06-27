26日のプロ野球は5試合のうち4試合が雨天中止となった。プロ野球で1日4試合の試合中止は11年9月21日以来15年ぶり。セ全試合中止は24年8月30日以来だ。なお、ヤクルトと阪神は24日から3試合連続の中止。27日も首都圏は雨予報のため、ヤクルト戦が4試合連続で中止なら、80年6月29日〜7月3日以来46年ぶりの珍事となる。