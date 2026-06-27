株主からの提案が、配当を増やすなど目先の利益の確保を狙ったものから、経営のあり方を問う方向へと変化しているのは望ましい流れだ。強すぎるとされる株主提案権の再考と合わせ、建設的な討議の場へと発展させていきたい。上場企業の株主総会が２６日にピークを迎え、３月期決算の約２１００社のうち、約３割にあたる６５０社超が総会を開いた。これまでに株主提案を受けた企業は１０４社に上り、議案数は３４９件だった