アメリカのトランプ大統領は、イランがホルムズ海峡を航行する貨物船に対しドローン攻撃を行ったとして、「停戦合意への愚かな違反だ」と強く反発しました。アメリカトランプ大統領「イランはきのう、ホルムズ海峡に入った大型（貨物）船をドローンで攻撃した。4機による攻撃のうち、3機を我々が撃墜した」トランプ大統領は26日、このように述べたうえで、「残りの1機が迎撃をかわし、船に多少の被害を与えた」と明らかにしまし