チュニジア戦で２得点のＦＷ上田について、ＤＦ長友は「これで彼もＷ杯中毒でしょう」と笑った。面白い表現だなと思いつつ、これは必ずしも選手だけに限る話ではないなと、一人の友人の顔を思い浮かべた。ドイツの日系企業で働く大田祥吾さん（３４）。１８日間の有休を取得し、３大会連続３度目のＷ杯に乗り込んだその男は、私の高校時代の同級生だ。「夢だったからね」とＷ杯からの逆算で会社をやめ、初めて１８年ロシア大