◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第３戦ノルウェー―フランス（２６日、ボストン競技場）前回大会準優勝のフランス（ＦＩＦＡランク３位）は、ノルウェー（同３１位）と対戦。ＦＷデンベレがメッシらに続き今大会３人目のハットトリックを達成した。前半７分に敵陣で味方が奪ったボールが右サイドに開いていたデンベレの元へ。エリア内で相手をかわすと、右足を振り抜いた。同２０分にはエリア外から左足を強く振り抜き