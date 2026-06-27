27日午前4時30分ごろ、茨城県、栃木県、千葉県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、土浦市、筑西市、坂東市、それに桜川市、栃木県の宇都宮市、栃木市、鹿沼市、小山市、真