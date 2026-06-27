台風7号は鹿児島県の種子島・屋久島の南の沖合いを北寄りに進んでいます。きょう27日の明け方にかけて、鹿児島県本土と種子島・屋久島地方に最も接近する見込みです。 ■明け方にかけ鹿児島県本土・種子島・屋久島地方に最接近 台風7号は、種子島の南南東およそ90キロにあって、1時間におよそ30キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。 ▼中心の気圧は992ヘクトパスカル、 ▼中心付近の最大風速は18メートル、