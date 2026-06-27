外国人選手4人が圧巻の走りで白星。初参戦のリチャードソンは、バンクレコードに0秒1まで迫る上がり10秒6で捲った。そのリチャードソンに離れてしまった久島は「とんでもなかったです。“スローリー”って言ってあれですから」と苦笑い。上がりタイムを聞くと「仕方ない」と納得していた。【9R】久島が今度は自ら動く。野口後位を狙えば＜7＞＜4＞＜1＞、＜7＞＜1＞＜4＞、＜4＞＜7＞＜1＞。【12R】リチャードソンに大森が離