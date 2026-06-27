とちぎテレビ 2026年06月27日午前03時59分ごろ、千葉県北西部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度1の揺れが観測されています。 最大震度1を観測したのは茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは70km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．８と推定されます。 栃木県 【震度1】 宇都宮市