気象台は、27日午前4時10分に、レベル４土砂災害危険警報を横須賀市、三浦市に発表しました。東部では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■横浜市北部●レベル２土砂災害注意報■横浜市南部●レベル２土砂災害注意報■川崎市●レベル２土砂災害注意報■相模原市西部●レベル２土砂災害注意報■相模原市東部●レベル２土砂災害注意報■横須賀市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■平塚市●レベル２