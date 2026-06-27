ロンドン市場で買いが目立ったユーロドルは反落＝ＮＹ為替 東京昼前の１．１３５４ドルを安値に、ロンドン市場にかけて買われ、NY朝には１．１４３４を付けたユーロドルは、直近１．１４００を割り込む動き。週末を前に利益確定売りなどが重石。 EURUSD 1.1390