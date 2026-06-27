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ＮＹ各市場４時台ダウ平均は５５ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式26日（NY時間15:01）（日本時間04:01） ダウ平均51864.95（-55.67-0.11%） ナスダック25281.40（-77.20-0.30%） CME日経平均先物69700（大証終比：+90+0.13%） 欧州株式26日終値 英FT100 10508.02（-21.87-0.21%） 独DAX 24671.22（-323.61-1.29%） 仏CAC40 8384.87（-46.74-0.55%） 米