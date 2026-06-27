アルビレックス新潟のGK田代琉我（27）がJ3栃木SCに移籍することが26日、分かった。Jリーグ推薦でオールスターにも出場した人気者がチームを去る。熊本から加入して1年目の25年はチームはJ1で最下位に沈んだが、シーズン後半に出場機会が増えて15試合に出場。持ち前の大きな声で最後方からチームを鼓舞した。しかし、今季の特別大会は開幕前から負傷が重なり、最終戦の札幌戦でベンチ入りしたが、GK陣では唯一、出場がなかっ