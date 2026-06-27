俳優のイッセー尾形（74）が26日、東京・池袋の東京芸術劇場プレイハウスで主演舞台「セールスマンの死」の初日を迎えた。競争社会や家庭崩壊などの問題を描いた米劇作家アーサー・ミラー氏の名作。初共演となる中島裕翔（32）に「パーフェクト。中島くんを頼りに、どこまでも進んでいきたい」と信頼を寄せた。親子役で「（本当の）息子だったら自慢」と目を細めた。東京公演は28日まで。