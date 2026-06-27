27日午前3時59分ごろ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、茨城県の水戸市、笠間市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、つくば市、筑西市、坂