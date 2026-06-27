新潟アルビレックスBBは26日、今季はB3埼玉でプレーし、自由交渉選手リストに公示されていたベテランSG松井啓十郎（40）の獲得を発表した。東京都出身でコロンビア大を卒業後は、09年のJBL北海道を皮切りに日立、トヨタ自動車でプレー。Bリーグでは京都、香川、埼玉などでプレーした。日本代表の経験もあり、得意とするアウトサイドからのシュートにも期待がかかる松井は、クラブを通じて「まずはプレーさせていただけることに