気象台は、27日午前3時55分に、レベル４土砂災害危険警報を下田市に発表しました。伊豆では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■静岡市南部●レベル２土砂災害注意報■静岡市北部●レベル２土砂災害注意報■浜松市南部●レベル２土砂災害注意報■浜松市北部●レベル２土砂災害注意報■沼津市●レベル２土砂災害注意報■熱海市●レベル２土砂災害注意報【発表】■三島市●レベル２土砂災害注意報■富