俳優の中島裕翔（３２）が２６日、都内で舞台「セールスマンの死／ＤｅａｔｈｏｆａＳａｌｅｓｍａｎ」（２８日まで東京・東京芸術劇場プレイハウス）の初日を迎えた。４月に新木優子（３２）との結婚を発表後、初の舞台出演。初共演のイッセー尾形（７４）とは親子役で「イッセーさんは大ベテランですけど、おちゃめで、かわいらしい方。支えたくなるお父さん」と打ち解けた様子。全国６都市での公演になるが、中島が「